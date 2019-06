"Sachsen sieht Waffenverbotszone in Leipzig als Erfolg"

Drogenhandel, Schießereien und Clan-Kriminalität – die Leipziger Eisenbahnstraße hat einen üblen Ruf. Aber er könnte besser werden: Seit die Straße im November als Waffenverbotszone eingestuft wurde, seien fünf Straftaten mit Waffen begangen worden, sagt Andreas Kunze-Gubsch, Sprecher des CDU-geführten Innenministeriums in Sachsen. "Das ist deutlich weniger als früher. Wir haben den Vergleichszeitraum der Vorjahre noch nicht genau ermittelt. Aber es war in den vergleichbaren Zeiträumen, in der Größenordnung von acht Monaten, immer im deutlichen zweistelligen Bereich. Insofern kann man rein statistisch schon sagen, dass es sich dort tatsächlich gelohnt hat."

Die Eisenbahnstraße ist die bisher einzige Waffenverbotszone in Sachsen. Seither seien dort 1.700 Personen kontrolliert worden, so Kunze-Gubsch, 41 Strafanzeigen gestellt und rund 100 Gegenstände beschlagnahmt worden. Die Polizisten kontrollierten aber nicht jeden, beteuert er. "Es muss natürlich Verdachtsmomente geben. Das ist ganz klar. Es sind dort ortskundige und szenekundige Beamte im Einsatz. Es wird nur dann überprüft, wenn man tatsächlich einen Verdacht hat, dass entsprechende Gegenstände mitgeführt werden." Ob die Waffenverbotszone in Leipzig bleibt oder sogar ausgeweitet wird, soll diesen November entschieden werden.

Hagen Husgen, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen, ist da anderer Auffassung. Er hält die Waffenverbotszone in Leipzig für sinnvoll und denkt über weitere nach, etwa in der Chemnitzer Innenstadt oder auf dem Wiener Platz am Dresdner Hauptbahnhof. Und "vielleicht sogar für Orte und Anlässe mit großen Menschenansammlungen. Fußgängerzonen, Einkaufszentren, Karnevalsumzüge und was es so alles gibt. Denn es hat sich in der letzten Zeit gezeigt, dass immer mehr Waffen mit sich geführt werden und diese Waffen auch genutzt werden, um Straftaten zu begehen. Dessen muss man natürlich habhaft werden."



Für die Waffenverbotszonen brauche es allerdings viel Personal, fügt Husgen hinzu. Die Innenminister könnten nicht mit jedem Treffen mehr Aufgaben für die Polizei beschließen, ohne entsprechend das Personal aufzustocken.