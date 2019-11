Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, hat sich für Gespräche zwischen der Linkspartei in Thüringen und der CDU ausgesprochen. Wagenknecht sagte MDR AKTUELL, das müssten die Parteien in Thüringen klären. Es gebe zwar gravierende Differenzen, aber man sollte zumindest über inhaltliche und politische Positionen reden dürfen. Das sei kein Sakrileg.

Wagenknecht sieht beide Parteien nicht als Traumpaar für Koalitionen. Auf Bundesebene sei das undenkbar, weil die Union in der Sozial- und Steuerpolitik völlig andere Ziele verfolge. Aber in Thüringen gehe es um die Frage einer stabilen Regierung. Das letzte, was die Menschen bräuchten, seien Neuwahlen.