Der designierte Görlitzer Oberbürgermeister, Octavian Ursu (CDU), der sich im zweiten Wahlgang gegen einen AfD-Kandidaten durchsetzte, ist Ziel von heftigen Attacken in sozialen Netzwerken. Das ergaben Recherchen des MDR-Magazins "exakt". Der Staatsschutz ermittelte allein in jüngster Vergangenheit in drei Verfahren, bestätigt ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz.

In zwei Verfahren sei wegen des Verdachts zu einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB) ermittelt worden, in einem Verfahren wegen des Verdachts einer Bedrohung (§ 241 StGB). Alle drei Verfahren wurden an die zuständigen Staatsanwaltschaften in Görlitz und Cottbus übergeben. Ein von MDR "exakt" angesprochener Verdächtiger aus dem Land Brandenburg hat seinen Post auf Facebook bestätigt.