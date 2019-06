Mike Mohring (CDU) will nicht, dass sich andere CDU-Politiker so freundlich mit Bodo Ramelow (Linke) zeigen. Bildrechte: dpa

Das kam nicht bei allen gut an. Vor allem nicht bei Mike Mohring, Chef der Thüringer CDU und Ramelows Herausforderer um den Posten des Thüringer Ministerpräsidenten. Bei "Markus Lanz" im ZDF stellte Mohring in Frage, ob so ein Interview vier Monate vor der Landtagswahl sein müsse. Er habe den Wert nicht erkannt.



Über Ramelow sagte er in der Sendung: Er schmeiße sich jedem CDU-Politiker so schnell an den Hals, so schnell könnten die gar nicht wegrennen. Weil Ramelow zeigen wolle, dass er in der Gesellschaft angekommen sei. Er brauche da "so ein bisschen diese Bestätigung".