Was denken die Wähler in Thüringen?

Die Wasunger Feuerwehrmänner machen auch die CDU verantwortlich für die verfahrene Situation in Thüringen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Ich sag mal, man hat schnell was Falsches gesagt und wird in eine Ecke gestellt, wo man vielleicht gar nicht hingehört", erklärt das Wasunger Urgestein Karl-Walter Ehmcke. Er ist seit 55 Jahren im Verein für Stadtgeschichte aktiv. Er kennt die Befindlichkeiten der Einwohner gut. Es gebe derzeit kein anderes Thema als die Wahl des Ministerpräsidenten in der Stadt. "Egal aus welcher politischen Richtung oder welchem Lager, es finden alle unmöglich."



Immerhin wollen sich die Mitglieder des Feuerwehrvereins zum politischen Chaos in Erfurt äußern. Die Ehrenamtler machen auch die CDU verantwortlich für die verfahrene Situation. Die kategorische Absage gegenüber Ramelows Linkspartei sei in Zeiten instabiler Mehrheitsverhältnisse nicht haltbar. "Der Ansatz war ja von Mike Mohring schon gegeben", sagt einer der Männer. Der CDU-Fraktionschef war bereit, mit Bodo Ramelow zusammen zu arbeiten. "Aber da wurde ja aus Berlin gesagt: Nö, geht gar nicht." Ein anderer ergänzt: "Das grüne Herz Deutschlands schlägt gerade nicht – und das gefällt keinem hier."