Landtagswahl in Thüringen Welche Themen wichtig werden

Nach den Kommunal- und Europawahlen im Mai steht in Thüringen am 27. Oktober die Landtagswahl an. Ob danach rot-rot-grün weiterregieren kann oder ob es die CDU zurück an die Macht schafft, ist noch völlig offen. Wir haben nachgefragt, mit welchen Themen die Parteien im Wahljahr punkten wollen.

von Lily Meyer, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin für Thüringen