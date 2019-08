81 Prozent der Sachsen haben kein Vertrauen mehr in die Politik. Wie kommt das?

Politikverdrossenheit ist nichts Neues. Wir sehen, das hat sich in der jüngeren Vergangenheit zugespitzt, wir sehen deutliche Ost-West-Unterschiede, wenn es um Vertrauen in Demokratie und Politik geht. Das hat unter anderem etwas mit Sozialisation zu tun. Die Erfahrungen mit Demokratie sind jünger in den neuen Bundesländern als in den alten Bundesländern. Da feiern wir 70 Jahre Grundgesetz, hier feiern wir 30 Jahre Mauerfall, das merkt man einfach.

Aber diese Zahl ist dramatisch: 81 Prozent - das sind 4 von 5 Leuten - die muss man schon sehr ernst nehmen, denn auf Dauer ist das kein funktionierendes Modell. Ohne Vertrauen funktioniert Demokratie nicht.

Inwiefern spielt auch die Flüchtlingskrise von 2015 eine Rolle?

Eine direkte Betroffenheit von der Flüchtlingskrise, die ist es sicher nicht. Politisch gibt es zwei Aspekte:

1. Für die AfD war es ein ganz zentrales Thema, um sich als Partei zu etablieren. Jetzt ist sie ein etablierter Akteur, hat Unterstützung in der Bevölkerung und ganz andere Möglichkeiten, sichtbar zu werden. Das heißt für die Parteien und für die Parteienlandschaft ist durch die Flüchtlingskrise ein neuer wichtiger Akteur dazu gekommen.

2. Ungerechtigekeit ist das Entscheidende. Dass man hier Wahrnehmungen hat, dass sich um diese Personengruppe - die Flüchtlinge - gekümmert wird. Dafür ist Geld da, da ändert man auch Schulsysteme, um auf die Bedürfnisse dieser Menschen einzugehen. Und zugleich gibt es eine Wahrnehmung, Menschen zweiter Klasse zu sein, dass sich die Menschen aus den neuen Bundesländern so empfinden und dass sie sich all das eben auch gewünscht hätten, aber nicht in gleichem Maße erfahren haben nach der Wende. Und dann ist so eine Situation wie die Flüchtlingskrise eine, in der das deutlich wird: Wo man sagt, ja genau so hätten wir uns das auch gewünscht - so ist man mit uns aber nicht umgegangen. Und ob das stimmt oder nicht, ist gar nicht das Entscheidende. Aber diese empfundene Ungerechtigkeit, die treibt dann ganz stark ein bestimmtes Wahlverhalten aber eben auch einen Vertrauensentzug und deswegen muss man das sehr, sehr ernst nehmen.

Es ist offensichtlich so, dass die Probleme der Nachwendezeit, der Neunziger-Jahre, noch immer nicht verarbeitet sind und bis heute die Menschen beschäftigen?

Ja, das ist 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist, aber wir haben in letzter Zeit verstärkt über Brüche in Biografien gesprochen. Menschen haben das offensiver thematisiert, gerade mit etwas Abstand, was eigentlich damals mit ihnen passiert ist. Und da mögen sich auch viele Menschen wiedererkennen, ja so ist es mir auch ergangen. Insofern prägt es die Biografien von Menschen bis heute, weil es ein massiver Einschnitt gewesen ist und in vielen Fällen ein Bruch von Biografien, der auch Konsequenzen mit sich bringt.