Ebersbach, etwa 30 Kilometer nördlich von Dresden gelegen, ist klein. Sehr klein. Entlang der Hauptstraße und ein paar weniger Nebenstraßen rund um die Ortskirche wohnen nicht viel mehr als 1.000 Wahlberechtigte. Und tatsächlich sucht man hier wie auch in den umliegenden Gemeinden lange nach Plakaten jeglicher Art.

Nach Wahlplakaten von CDU und SPD sucht man in Ebersbach vergebens. Bildrechte: imago images / IPON

Am Ortsausgang von Ebersbach wird man dann doch fündig. Eine Handvoll AfD-Plakate hängt hier an Laternenmasten – es soll etwa der Diesel gerettet oder die Heimat bewahrt werden. Die Region ist eigentlich konservatives Kernland der CDU. Zumindest war sie das einmal. Braucht man deshalb gar keine Plakate?



Ganz genau, meint der CDU-Bürgermeister der Gemeinde Ebersbach. Man habe noch nie welche gehängt, so Falk Hentschel – weil ohnehin jeder jeden kenne. "Wir haben nicht aufgegeben", betont er. "Wir stellen als Liste der CDU mit 15 Kandidaten fast die Hälfte der 34 Kandidaten, die generell für den Gemeinderat kandidieren."