Sachsen-Anhalt Barrierefreiheit bei Wahlen noch nicht erreicht

Rund 2.500 Menschen in Sachsen-Anhalt sind in ihrem Alltag komplett auf Hilfe angewiesen. Das heißt, sie können ihre Arztbesuche oder Behördengänge, ihre Vermögens- und Wohnfragen nicht allein regeln. Deshalb assistiert ihnen ein gerichtlich bestellter Betreuer.

Adrian Maerevoet Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Dass Sachsen-Anhalts Landtag diesen Menschen nun erstmals erlaubt, sich an den Kommunalwahlen zu beteiligen, ist ein überfälliger Schritt, meint der Landesbehindertenbeauftragte Adrian Maerevoet, auch wenn sicher nicht alle ihr Wahlrecht wahrnehmen werden.



Maerevoet erklärt: "Ich finde es auch nicht ganz so wichtig, wie viele denn da hingehen, sondern dass ich erstmal in einer guten Demokratie den Menschen die Chance gebe, frei zu entscheiden, ob sie wählen oder nicht." Der zweite Schritt sei, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gingen, "denn auch davon lebt die Demokratie – nicht nur, dass ich das Recht habe, sondern dass ich es auch als Pflicht ansehe, zur Wahl zu gehen."