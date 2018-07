Nach der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping setzt sich jetzt auch der SPD-Ostbeauftragte Martin Dulig für eine Wahrheitskommission zur Arbeit der Treuhand ein. Diesen Schritt begründet Dulig in einer Pressemitteilung. Es sei ein Fehler gewesen, sich über 30 Jahre zu weigern, die Enttäuschung vieler Menschen anzunehmen. Es müsse eine Debatte darüber geführt werden, was damals schiefgelaufen sei.

Wollen wir eine echte Deutsche Einheit, dann müssen wir uns in ganz Deutschland gemeinsam der Aufarbeitung der Treuhand stellen.

Am 1. Juli war es 28 Jahre her, dass das Treuhand-Gesetz in Kraft getreten ist. Die Treuhand-Anstalt sollte unter anderem für die Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Ost-Betriebe und die Sicherung von vier Millionen Arbeitsplätzen sorgen.