Es sind fast überall Rekordwerte, was die Anzahl der Waldbrände in Mitteldeutschland seit Anfang dieses Jahres betrifft. Die Dürre macht den Bäumen zu schaffen. Die Gefahrenstufe bleibt immer länger hoch – und das wird voraussichtlich auch so bleiben.

Seit Anfang 2019 hat es in Sachsen 27 Waldbrände gegeben, den Forst in Sachsen-Anhalt hat es sechs Mal erwischt und im Wald von Thüringen hat es bereits elf Mal Feuer gegeben. "Das ist der Klimawandel, der jetzt in voller Härte den Wald triff", sagt der Erfurter Forstamtsleiter Chris Freise. Es sei kein Ausrutscher. "Das wird uns in den nächsten Jahren begleiten."

Waldboden immer trockener

Forstamtsleiter Chris Freise sagt, dass der Klimawandel den Wald mit voller Härte trifft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Wald des Forstamtsleiters hat es erst vor wenigen Tagen gebrannt. In den Thüringer Reinsbergen ist der Nadelwald auf zehn Hektar verkohlt. Dabei sind ungefähr "3.000 Kubikmeter Holz zerstört worden", sagt Chris Freise. Nur weil der Wind günstig stand, griffen die Flammen nicht auf bewohntes Gebiet über. Fast 300 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Brandursache wird noch ermittelt. Fest steht: die extrem trockene Vegetation hat das Feuer begünstigt.

Ein Grund dafür: "In den letzten zehn bis 15 Jahren ist die Bodenfeuchte immer weiter zurückgegangen", erklärt Ines Chmara vom forstlichen Forschungskompetenzzentrum Gotha. Im Auftrag des Landes untersucht sie die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald. Mit 14 Messstationen in Thüringen werden Regenmenge oder Temperatur registriert.

Klimawandel schreitet dramatisch voran

Über Messfühler wird die Bodenfeuchte erfasst. "In den ersten Jahren hatten wir immer so Bodenfeuchten zwischen 40 und 50 Prozent", berichtet Ines Chmara, während sie im Steigerwald die Daten erfasst. Seit 2001 ist hier die durchschnittliche Bodenfeuchte um ein Viertel gesunken. Inzwischen liege diese teilweise zwischen 20 und 30 Prozent. Jetzt – Anfang Mai – ist sie fast so niedrig wie in den Sommermonaten des vergangenen Dürre-Jahres.

"Es kann sein, dass die Bäume dann einfach absterben", berichtet die Wissenschaftlerin. Diese Trockenschäden habe es 2018 bereits gegeben. "Und das geht, denke ich, in diesem Jahr auch so weiter", sagt Ines Chmara. Selbst die Regenfälle der vergangenen Tage ändern nichts an der dramatischen Situation. Im gesamten April betrug die Niederschlagsmenge im Steigerwald gerade einmal 15 Liter pro Quadratmeter, normal wären zwischen 50 und 100 Liter.

Die Fichte ist im Harz bedroht

Den Fichten droht im Harz das Aus, auch weil sich die nächste Borkenkäferplage ankündigt. Bildrechte: imago/blickwinkel Doch selbst wenn es mal ordentlich regnet, stehen die Zeichen im Wald auf SOS. So haben extreme Trockenheit und schwere Stürme dem Wald im sachsen-anhaltischen Südharz extrem zugesetzt. Vor allem die Fichten sind im Forst von Jörg von Beyme schwer angeschlagen. Durch die starken Winde des Sturms "Friederike" sind die feinen Wurzeln abgerissen. "Das Wasser war für diese Bäume schon schlecht zu erreichen", sagt der studierte Betriebswirt. Durch die hinzugekommene Dürre seien etlichen Bäume eingegangen. Er ist seit Monaten mit Aufräumarbeiten in seinem 500 Hektar großen Forst beschäftigt.

Umgeknickte Bäume und Dürre waren ein idealer Nährboden für den Borkenkäfer, der die Bestände weiter dezimierte. Vor wenigen Wochen fegte Sturm "Eberhard" durch den Forst. Von seinen Fichten hat Jörg von Beyme einen großen Teil eingebüßt.

Nächste Borkenkäferplage kündigt sich an

Die Borkenkäfer haben unter der Rinde überwintert und werden bald ausfliegen um sich zu vermehren. Bildrechte: dpa Der Fichte droht im Harz das Aus. Das liegt auch daran, dass sich die nächste Borkenkäferplage ankündigt. Durch die Trockenheit produzieren die Bäume kein Harz mehr – ihre einzige Waffe gegen die Schädlinge. Die fressen sich durch die Rinde und kappen damit die Wasserversorgung. "Die haben hier unter der Rinde überwintert und werden jetzt demnächst ausfliegen um sich fortzupflanzen", beschreibt Jörg von Beyme das Problem, während er einen Baumstamm begutachtet.

Für eine wirkungsvolle Bekämpfung fehlt den Waldbesitzern das Geld. Vom Land gibt es frühestens im Sommer finanzielle Unterstützung. Zu spät, meinen viele. Zudem sind durch das Überangebot von Sturm- und Schadholz die Preise für Säge-Holz etwa in Thüringen um rund 40 Prozent gefallen.