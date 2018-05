Zwei Jugendliche, die in großen Mengen Marihuana und Cannabis anbauen und es verkaufen. Ein junger Mann, der mit einem Schlagstock auf zwei Bekannte losgeht und sie schwer verletzt. Diese Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Fälle sind, in denen der sogenannte Warnschussarrest verhängt werden kann.

Eines müssen die jugendlichen Straftäter aber gemeinsam haben, erklärt Bernd Sämann, Richter am Amtsgericht Borna: "Der Warnschussarrest kommt nur bei solchen Jugendlichen in Betracht, die bisher im Regelfall nicht aufgefallen sind. Die aber aufgrund der Schwere der Tat, die sie begangen haben, oder aufgrund der bei ihnen festgestellten Neigungen als relativ ernste Sanktion eine Jugendstrafe verhängt bekommen.".

Weder am Amtsgericht Borna, das für die Jugendlichen im Landkreis Leipzig verantwortlich ist, noch in Leipzig wurde allerdings bisher vom Warnschussarrest Gebrauch gemacht. Und auch in den anderen Kommunen Sachsens ergreifen Richter nur vergleichsweise selten diese Maßnahme. 2016 wurden gut 1.000 Jugendliche in Sachsen verurteilt. Elf davon mussten zur Abschreckung in die Zelle. Genauso viele waren es 2015.