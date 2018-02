Tarifkonflikt öffentlicher Dienst Das sagen Kommunen in Mitteldeutschland

Mindestens 200 Euro mehr für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst: Bei dieser Forderung geht es vor allem darum, niedrige Löhne anzuheben. Bei den unteren Tarifgruppen sind 200 Euro deutlich mehr als die sechs Prozent, die allgemein gefordert werden.

Verdi: Warnstreiks wahrscheinlich

Und Verdi-Chef Frank Bsirske hat am Montag zum Verhandlungsauftakt schon deutlich gemacht: Dafür könnten die Kollegen auch streiken. "Ich gehe davon aus, dass es erste Arbeitsniederlegungen geben wird, vor dem Hintergrund, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen gerade in den unteren und mittleren Entgeltgruppen ein starkes Interesse an einer sozialen Komponente haben, also einem Mindestbetrag. Und die werden das auch zum Ausdruck bringen, davon gehe ich aus."

Trümper: 200 Euro mehr verringern Gehaltsunterschiede

Magdeburgs OB Lutz Trümper würde jedem Beschäftigten im öffentlichen Dienst 200 Euro mehr Lohn zahlen. Bildrechte: Stadtverwaltung Magdeburg Wenn es nach Lutz Trümper geht, wäre ein Streik bei diesem Thema aber gar nicht nötig. Er ist Oberbürgermeister von Magdeburg und Präsident des Städte- und Gemeindebunds Sachsen-Anhalt. Und er würde die Forderung erfüllen. Weil, wenn man immer prozentual erhöhe, so Trümper, werde die Differenz immer größer. Da müsse man ab und zu den Schritt machen, dass man die unteren Gruppen etwas heranhole.



Trümper befürchtet also: Wenn bei allen der gleiche Prozentsatz draufkommt, geht die Schere zwischen hohen und niedrigen Einkommen immer weiter auseinander. "Wenn man 2.000 Euro verdient und kriegt sechs Prozent mehr, dann ist das eine andere Größenordnung in absoluten Beträgen, als bei 5.000 Euro", so Magdeburgs Oberbürgermeister Trümper. "Das muss man einfach sehen. Und von daher führt die ständige prozentuale Erhöhung zu einer immer größeren Spreizung und die muss ab und zu ausgeglichen werden. Das halte ich für grundsätzlich richtig."

Sächsischer Städte- und Gemeindebund befürchtet Tarifflucht

Dresdens Finanzbürgermeister Peter Lames befürchtet eine Tarifflucht, da sich durch die Lohnerhöhung der Druck auf den öffentlichen Tarif fortentwickeln würde. Bildrechte: IMAGO Aber nicht alle sehen das so, wie der Magdeburger OB. Der sächsische Städte und Gemeindebund zum Beispiel meint, wenn die niedrigen Löhne so stark steigen, könnten die Kommunen ausweichen und Aufgaben wie die Müllabfuhr privatisieren, weil dann günstigere Tarife gelten als im öffentlichen Dienst.



Und das Risiko sieht auch der Dresdner Finanzbürgermeister Peter Lames. "Natürlich steigt der Druck, wenn man den öffentlichen Tarif so fortentwickelt, dass die Flucht in andere Tarife dann angetreten wird. Und deswegen bleibt es dabei: Augenmaß ist nötig."

Lames: Anreize für Weiterqualifikation gefährdet

Lames verweist aber noch auf einen anderen Punkt. Er findet größere Gehaltsunterschiede gar nicht so schlecht. Das führe insgesamt zu einer Nivellierung des Gehaltsgefüges. Das heiße, es vermindere dann auch den Anreiz, dass man sich nach oben arbeite und weiterqualifiziere, so Lames, und das gehöre eben auch zur Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes dazu, dass diese Anreize gegeben seien. Deswegen sei man da sehr skeptisch.