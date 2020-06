Sollten Ausschüsse nicht immer öffentlich tagen? Ja, denn das schaffe Transparenz - meinen SPD, Linke, AfD und Grüne im Sächsischen Landtag. Thema sei das auch vergangenes Jahr gewesen, in den Verhandlungen zur neuen Geschäftsordnung, sagt Valentin Lippmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen: "Wir konnten uns da leider nicht vollumfänglich durchsetzen. Am Ende ist es ein Kompromiss geworden, der erstmal mehr Öffentlichkeit in den Ausschüssen ermöglicht, keine vollständige Öffnung ist, und den wir uns jetzt angucken werden, wie er funktioniert."

CDU lehnt komplette Öffnung ab

Meyer: "Ohne Druck ansprechen, was man an Argumenten hat." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sachverständigen-Anhörungen waren eh schon öffentlich. Nun sind es auch deren abschließende Behandlung, Große Anfragen der Fraktionen an die Regierung sowie Vorlagen der EU-Kommission. Für Sachsens CDU ein Zugeständnis. Sie lehnt als einzige Fraktion die komplette Öffnung von Ausschüssen ab. Stephan Meyer, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, sagt dazu: "Der eigentliche Ort, wo öffentlich über die politischen Inhalte gesprochen wird, ist das Plenum. Das soll auch aus meiner Sicht so bleiben." Denn Meyer hält es für wichtig, "dass man im Ausschuss auch mal ohne den Druck, alles auf die Goldwaage legen zu müssen, das mal auch aussprechen kann, was man vielleicht an Argumenten hat."

"Es geht auch um Fachargumente"

Lippmann: "Kompromiss, der mehr Öffentlichkeit ermöglicht." Bildrechte: DAVID BRANDT Vielleicht lässt sich außerhalb der Öffentlichkeit tatsächlich besser streiten. Dieses Argument könne er grundsätzlich verstehen, räumt Lippmann von den Grünen ein. Aber die Debatten in den Ausschüssen seien denen im Plenum sehr ähnlich. Doch nicht in jeder Hinsicht könne man sie vergleichen, erklärt Meyerr: "Es ist, denke ich, schon noch ein Unterschied - wenn es jetzt auch gerade um Fachpolitiker geht, wo vielleicht auch nicht jeder der große Redner ist, der dann im Plenum die öffentlich beachtete Rede schwingen kann. Sondern wo es auch um die Fachargumente geht."

Linke will mehr Transparenz

Buddeberg: "Man sollte für mehr Transparenz sorgen." Bildrechte: dpa Sarah Buddeberg will das nicht gelten lassen. Sie ist die Parlamentarische Geschäftsführerin der Linken im Sächsischen Landtag. Die Abgeordneten müssten reden können. Gerade die CDU-Fraktion könne sich da auch Schulungen leisten. Und Buddeberg kritisiert einen weiteren Punkt: Selbst wenn sich die Bevölkerung mehr für das Ergebnis als für die Debatte in Ausschüssen interessiere, "dann läuft doch eher was schief. Und gerade dann sollte man für mehr Transparenz sorgen und dafür sorgen, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, nachzuvollziehen, wie solche Beschlüsse zustande kommen. Denn das ist doch eigentlich genau das, was Politikverdrossenheit hervorruft. Dass der Eindruck entsteht: Die da oben machen sowieso nur, was sie wollen. Und dass die Diskussionen, die dahinter stehen, oft gar nicht sichtbar werden."

CDU nicht gänzlich abgeneigt