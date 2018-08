Wer bezahlt, der bestimmt. Das gilt auch für den Bund, der seine Schulsanierungs-Milliarden nicht einfach bedingungslos den Ländern überlässt. Für den Freistaat heißt das: Rund 180 Millionen Euro stellt Berlin den sächsischen Kommunen bereit, aber nicht mit der Gießkanne, sondern nur für die ärmsten Kommunen. Zudem gibt es einen komplizierten Verteilungsschlüssel - ein Grund, weshalb die Millionen noch auf sich warten lassen.

Antragsteller brauchen Geduld

In Sachsen entscheiden die Kommunen, bei wem die Schulfassade oder der Klassenraum saniert werden muss. Das dauere länger, habe aber auch einen Vorteil, sagt Ralf Leimkühler, Vize-Chef vom sächsischen Städte und Gemeindetag. "Es gibt einige Länder, die machen ein Windhund-Verfahren. Wer zuerst den Antrag stellt, der kriegt dann auch Geld. In Sachsen macht man das deutlich koordinierter. Man überlässt die grundsätzliche Entscheidung den Kommunen. Weil man vor Ort am besten weiß, wohin das Geld fließt. Dann werden die Gelder in einem ordentlichen Verfahren dann auch ausgereicht."

Gewerkschaft sieht dringenden Handlungsbedarf

Geduld ist also gefragt. Der Putz bröckele aber schon jetzt, betont Ursula Kruse von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen: "Ich finde das außerordentlich ärgerlich. Auch wenn ich Verständnis für rechtliche Probleme habe. Aber das bedeutet, dass es in vielen Schulen immer noch zu laut ist. Dass in vielen Schulen die Fenster immer noch nicht zugehen. Und dann kann man nur hoffen, dass jetzt die Kommunen schnell unterstützt werden."

509 Projekte angemeldet

Die sächsischen Kommunen haben bis letzte Woche 509 Schulausbau-Projekte digital angemeldet. Da die Anträge aber die Fördersumme übersteigen, wird die Landesregierung ein paar Sanierungsvorhaben zunächst aussortieren müssen. Dann prüft sie noch, ob auch wirklich alle Bedingungen vom Bund erfüllt werden. Dafür vergeht nochmal ein halbes Jahr. "Wir rechnen dann mit Mittelbewilligung und auch dem Geldabfluss erst in der ersten Jahreshälfte 2019", sagt Ralf Leimkühler vom Städte- und Gemeindetag Sachsen.

Vollständige Auszahlung spätestens 2023