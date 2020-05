Viele Menschen haben derzeit offenbar Angst, in Krankenhäuser zu gehen. Diese Erfahrung hat auch Henning Trawinski gemacht. Er ist an der Leipziger Uniklinik Oberarzt der Infektions- und tropenmedizinischen Ambulanz. "Leider, wir sehen das auch bei uns am Krankenhaus, dass viele Menschen lange Zeit gezögert haben, auch über die Notaufnahme sich bei uns vorzustellen und dann oft mit sehr fortgeschrittenen Krankheitsbildern erst zu uns kommen. Gerade auch Menschen mit Herzinfarkten, Schlaganfällen haben sich aus Angst, sich hier anzustecken, oft zu spät vorgestellt."

In solchen Fällen sei das natürlich fatal. Es gebe aber sicher auch Bereiche, in denen es wahrscheinlich schlicht weniger Krankheitsfälle gebe, sagt Trawinski und verweist auf Infektionskrankheiten. Der Lockdown, weniger soziale Kontakte, das regelmäßige Händewaschen – all das helfe nicht nur gegen das Coronavirus. "Da sich das Coronavirus genauso überträgt wie zum Beispiel die Grippeviren oder andere Atemwegsviren, haben diese Maßnahmen eine breitere Auswirkung gehabt auf alle Atemwegsviren." Trawinski verweist auf Zahlen des Robert Koch-Instituts, nach denen die Grippesaison im Zuge des Lockdowns eher endete als in den vergangenen Jahren.