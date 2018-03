Gänsehautfeeling bei einem Lied für den Gründer der verbotenen Blood and Honour-Bewegung, mit jedem Ton und jeder Note spüre man das wahre Deutschland, das Event ein voller Erfolg. So liest sich ein Bericht im "Frontmagazin", geschrieben von einem Neonazi über sein schönstes Wochenende im Thüringer Sommer 2017.

Auch diesen Sommer werden wieder zehntausende Neonazis Rechtsrock-Großveranstaltungen in Thüringen besuchen: "Das Verständnis ist nach wie vor nicht vorhanden, so dass diese Veranstaltungen stattfinden können", sagt die CDU-Abgeordnete Kristin Floßmann. In Ihrem Wahlkreis liegt Themar, ein Städtchen, vor dessen Toren es eine Festwiese gibt, die mittlerweile für zehn Jahre an Neonazis verpachtet wurde.

Versammlungsrecht bietet keine Hebel

Besorgten Anwohnern kann die Landtagsabgeordnete Floßmann kaum helfen: "Der Fairness halber muss man auch ganz klar den rechtlichen Rahmen offenlegen: Die Versammlungsbehörde hat letztlich auch keine Möglichkeit das Ganze zu untersagen und ich denke, dass hier der Bundesgesetzgeber gefragt ist."

Die lauten "Sieg Heil"-Rufe und Hitlergrüße beim Rechtsrockkonzert in Themar schockierten Menschen bundesweit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Floßmann hat sich ein Rechtsrockevent vom Innenministerium auswerten lassen. Der Anteil von Rednern lag bei 30 Prozent, 70 Prozent der Bühnenzeit wird Rechtsrock gebrüllt – trotzdem, und trotz teils saftiger Eintrittspreise, gilt so ein Event als politische Versammlung, nicht als Konzert. Denn Gerichte sagen: Auch Lieder über den Blood and Honour-Gründer vermitteln politische Botschaften. Und politische Versammlungen müssen qua Gesetz genehmigt werden.



Auch Thüringens Innenminister Georg Maier schüttelt darüber den Kopf. Er sagt dennoch: "Es sind schon so viele Gerichte damit befasst worden, ich glaube mittlerweile nicht, dass es daran liegt, dass die Anträge schlecht gestellt wurden. Sondern dass es tatsächlich halt einfach, glaube ich, der falsche Weg ist, das Problem über Gerichte zu bekämpfen."

Wenig Zutrauen in neue Gesetze

Zwar läuft noch ein privates Verfahren, in dem versucht wird die Konzerte als kommerzielle Veranstaltungen einzustufen – immerhin werden ja Tickets verkauft – aber SPD-Innenminister Maier hat den Glauben an einen Rechtsweg gegen Rechtsrock mehr oder minder aufgegeben. In dieser Deutlichkeit ist das neu. "Wir sind dabei das Versammlungsrecht anzupassen. Was ich dabei gelernt habe ist, dass wir nicht einfach eine Veränderung des Versammlungsrechts machen und dadurch die Rechtsprechung aushebeln können. Das ist nicht zulässig. Das geht nicht.", erklärt Maier. Er warne davor, zu viel Hoffnung in Gesetzesänderungen zu setzen.

Hofft auf den Widerstand der Zivilgesellschaft: Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Bildrechte: MDR/Lisa Kästner Mehr Hoffnung setzt Maier in zivilen Protest. So banal es klinge: Wenn niemand Dixiklos vermiete, könne auch kein Neonazi-Event stattfinden. In Maiers eigenem Machtbereich bleibt nur die Polizei, um Neonazi-Partys zu vermiesen.



Maier: "Wenn zum Beispiel 'Sieg Heil' gerufen wird, dann versuche ich, polizeitaktisch so vorzugehen, dass die Veranstaltung aufgelöst wird. Aber man muss sich das mal vorstellen: 6.500 Nazis mit Polizeimitteln zu vertreiben, das kann richtig heftig werden."

Mehr polizeiliche Härte