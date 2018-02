Sachsen Was tun gegen Gewalt an Schulen?

Hauptinhalt

Immer wieder ist Gewalt an Schulen ein Thema. 2016 gab es in Sachsen laut Bundeskriminalamt 102 Fälle von schwerer Körperverletzung an sächsischen Schulen. Braucht es mehr Waffenkontrollen?

von Thomas Matsche, MDR AKTUELL