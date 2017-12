Zwei Monate bleiben Asylbewerber derzeit im Schnitt in Sachsen in Erstaufnahmeeinrichtungen. Egal, wie weit ihr Asylverfahren ist, sie sollen sofort lernen, wie das Leben in Deutschland läuft. Dafür wird allen Neuankömmlingen ein Erstorientierungskurs über 30 Stunden angeboten. Momentan laufen in Sachsen 56 Kurse. Rund 1.240 Asylbewerber nehmen daran teil.

Zunächst werden Grundkenntnisse in Deutsch vermittelt, erklärt Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping. "Das heißt, dass ich mich erstmal vorstellen kann, dass ich, wenn mir jemand sagt, du hast morgen einen Termin um 10.30 Uhr, das ich weiß, was ist 10.30 Uhr. Es gibt ja auch Umgangssprache und öffentliche Sprache. Solche Dinge lernt man in der Erstorientierung in den ersten 15 Stunden."

Kulturmittler bringen Grundwerte näher

In der zweiten Hälfte wird über das Grundgesetz in Deutschland informiert, über Verhaltensregeln, Gleichstellung und Gleichberechtigung. Wichtig sei vor allem, deutlich zu machen, dass die Konflikte, die die Menschen in ihren Herkunftsländern und auf der Flucht erlebt haben, in Deutschland nicht fortgesetzt werden sollen. "Sondern, dass wir über die Kulturmittler ganz klar sagen, dass hier jeder Mensch gleich behandelt wird, dass es hier eine Religionsfreiheit gibt, dass niemand zu benachteiligen oder zu bevorteilen ist. Solche Dinge sind wichtig", erklärt Petra Köpping.

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping. Bildrechte: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz Die Kulturmittler seien dabei wichtige Brückenbauer. Es sind überwiegend Frauen, die die Muttersprache der Asylbewerber sprechen und seit längerer Zeit in Deutschland leben. Zuletzt hat sich Köpping einen Kurs angesehen, wo eine junge Lehrerin aus Russland unterrichtete. Sie habe dort zugleich Menschen aus Tschetschenien, Georgien, Russland oder der Ukraine angeleitet. Und „wenn jemand etwas nicht verstanden hat, in der Muttersprache geholfen.“

Männer, Frauen und Kinder lernen zusammen

Die Kurse selbst sind aber generell gemischt. Männer, Frauen und Kinder aus verschiedenen Ländern lernen gemeinsam, was es heißt, in Deutschland zu leben. Köpping: "Und das wollen wir auch so beibehalten, weil das gleich eine gute Möglichkeit ist, dass man untereinander Vorbehalte und vielleicht auch Vorurteile, die man mitbringt, abbaut."

Was in der Theorie logisch klingt, sorgt in der Praxis aber gelegentlich für Schwierigkeiten – etwa wenn kleine Kinder im Kurs herumwuseln, weil es für sie keine Betreuung gibt, während ihre Eltern beim Unterricht sind. Im Zweifel nehmen Mütter nicht an den Kursen teil, weil sie sich um die Kinder kümmern. Der Sächsische Flüchtlingsrat hatte schon vor Monaten gefordert, Kindern in den Erstaufnahmeeinrichtungen eigenen Unterricht anzubieten.

Kosten liegen bei drei Millionen Euro