Weltkindertag in Thüringen Wirtschaft sieht den neuen Feiertag kritisch

In diesem Jahr ist der Weltkindertag zum ersten Mal ein Feiertag in Thüringen. Im Februar hatten die Regierungsfraktionen von Rot-Rot-Grün für das Gesetz gestimmt. In diesem Jahr ist der Weltkindertag zum ersten Mal ein Feiertag in Thüringen. Wirtschaftsvertreter kritisieren die Neuregelung.

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen MDR AKTUELL