Gutachten Rettungsleitstellen in Thüringen könnten drastisch reduziert werden

Im Notfall wählt man die 112. Am Apparat hat man dann jemanden von der nächstgelegenen Rettungsleitstelle. Die ist dafür zuständig, den Einsatz zu koordinieren – also zu schauen: Wer muss wohin ausrücken, wie viele Sanitäter oder Feuerwehrleute werden gebraucht, wer kann am schnellsten am Einsatzort sein und was erwartet ihn dort. In Thüringen gibt es derzeit 13 solcher Rettungsleitstellen. In Zukunft sollen es aber deutlich weniger werden.

von Lily Meyer, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin Thüringen