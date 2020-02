Theel hat klare Erwartungen an die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts. Er möchte, dass die Finanzierung im Landesgesetz zum UVG für verfassungswidrig erklärt wird. Das hätte zur Folge, dass es eine neue Regelung geben müsste, dass der Landtag neu darüber befinden müsste, wie die Aufteilung der Kosten zwischen Land und Kommunen stattfindet. "Das ist unser Ziel und da hoffen wir drauf, dass genau dieser Weg vom Landesverfassungsgericht bestätigt wird", sagt Theel.

Die Landesregierung ist da anderer Meinung. Schon vor der Novellierung 2017 sei geklärt worden, dass die Landkreise am Unterhaltsvorschuss beteiligt werden, erklärt Susi Möbbeck, Staatssekretärin im Sozialministerium.

Susi Möbbeck, Staatssekretärin im Sozialministerium Sachsen-Anhalt Bildrechte: dpa

"Weil das auch vorher schon so gewesen ist und der Bund hier durch eine gesetzliche Novellierung den Anspruch erweitert hat und damit die Kosten erhöht hat, sind wir natürlich der Meinung, dass der Bund hier in aller erster Linie in der Pflicht ist", sagt Möbbeck. Das heiße, nicht das Land sei der Verursacher, sondern der Bund.