Gera So ist die Stimmung vor der OBM-Stichwahl

Die amtierende Oberbürgermeisterin ist abgewählt, so viel ist seit dem ersten Urnengang in Gera klar. Wer der CDU-gestützten Oberbürgermeisterin folgt, steht am Sonntagabend nach der Stichwahl fest. Entweder wird Gera dann die erste AfD-regierte Großstadt oder ein parteiloser Neuling der Geraer Politikwelt gewinnt.

Schwierige Bürgerpflicht

Die Stichwahl ist für viele Geraer schwierige Bürgerpflicht. Auf der Straße sind Sätze wie diese zu hören: "Das ist jetzt für mich nur noch eine Pest-und-Cholera-Entscheidung." "Ich gehe nicht zur Stichwahl, weil ich beide Kandidaten nicht dafür in der Lage halte, Gera vorwärts zu bringen." "Wer nicht wählt, wählt rechts, das ist meine Meinung!"

Eine Mammutaufgabe wartet

Der oft gehörte Unmut über beide Kandidaten verwundert nicht weiter, wenn man sich die erste Wahlrunde genauer ansieht. Sowohl für AfD-Kandidat Dieter Laudenbach als auch für den parteilosen Julian Vonarb haben nur jeweils gut 20 Prozent der Wähler votiert. Für die Stichwahl hat das gereicht.

Weil aber beide Kandidaten bisher kein Amt im Stadtrat innehatten, meint dieser Passant: "Ich bin am schwanken. Für mich sind beide von der politischen Seite her unbekannt. Auf alle Fälle muss in Gera etwas passieren: Gera macht sich nach außen hin schlechter als es ist. Wir brauchen eine neue Infrastruktur. Es muss Industrie angesiedelt werden, dass die Kaufkraft auf alle Fälle wieder gesteigert wird."

Die finanzielle Lage der Stadt ist für die meisten befragten Wähler Hauptthema, eine Frau meint allerdings auch: "Naja, ich will ja nicht meckern, aber schon die vielen Ausländer, was da hier abgeht, das ist der Hauptgrund, warum wir gehen. Naja und Sie wissen schon, wen ich wähle."

Laudenbach will sparen

AfD-Kandidat Dieter Laudenbach weiß selbst, dass ihm Unmut über Bundes- und Landespolitik viele Wähler zutreibt. Ändern könnte er gewähltermaßen aber vor allem etwas in der Lokalpolitik. Und da stehen dann wieder die Geras Finanzen im Mittelpunkt.

AfD-Mann Laudenbachs Kurs heißt, Sparen - etwa bei Parks. Laudenbach sagt: "In erster Linie würde ich versuchen, den Haushalt ausgeglichen aufzustellen. Mit 260 Millionen ist es doch ein enormes Volumen, über das wir hier verfügen, also dass wir ohne Bedarfszuweisungen oder Hilfen vom Land Thüringen auskommen. Dann können wir auch wieder die Geschicke in dieser Stadt selbst bestimmen."

Vonarb will investieren

Sein Gegenkandidat, Julian Vonarb, will die Sache lieber so angehen, wie er es als Banker gelernt hat: Er will investieren. Die Haushaltssicherung solle bleiben, aber das Landesverwaltungsamt müsse überredet werden, die zwanghaft hohe Gewerbesteuer zu drosseln.

Den durchgerechneten Businessplan dafür hat Vonarb nach Eigenauskunft in der Schublade, wie er sagt: "Ich werde dafür Sorge tragen, dass wir das notwendige Geld an Mehreinnahmen reinbekommen - über zusätzliche Ansiedlungen, über Entwicklung von Gewerbe. Einfach ausgedrückt: Zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Weil dann können wir zuschließen, wenn wir jetzt nicht bewusst da auch investiv rangehen."