"Weil wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, wird man feststellen, dass ganz zentrale Punkte, die die Unionspolitik in den letzten Jahrzehnten geprägt haben, sich auch im Koalitionsvertrag wiederfinden." Keine neuen Schulden, ein Bekenntnis zum gegliederten Schulsystem oder die Landarztquote etwa zählt Dierks als Beispiele auf.

Die Werteunion nennt sich selbst "konservative Basisbewegung der CDU/CSU". Dabei muss man gar kein Parteimitglied sein, um dem Verein beizutreten. Auch ist die Werteunion nicht an die Partei angegliedert. Die Junge Union hingegen ist die offizielle Vorfeldorganisation.

Deren Chef in Sachsen, Florian Oest, meint: "Bei der Werteunion ist es doch tatsächlich so, dass einige wenige Personen versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass sie für eine Vielzahl von CDU-Mitgliedern sprechen würden. Das Gegenteil ist der Fall."

"Auf dieses Niveau dieser Jungen Union begebe ich mich nicht. Das ist bedauerlich, dass die sich so unqualifiziert äußern. Wir sind keine Lautsprecher. Wir arbeiten inhaltlich, wir arbeiten konstruktiv. Wir reden nicht nur mit Michael Kretschmer und Christian Hartmann. Wir reden mit sehr vielen Menschen in der Partei, wir reden mit Abgeordneten. Da ist wirklich nichts, was man uns vorwerfen könnte."