Es ist der sogenannte Schnuppertag an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Es sind viele Schüler gekommen, die meisten aus der Region. Julia Pohl stammt aber aus Schleswig-Holstein. Die 21-Jährige mit Pagenschnitt und Nasenpiercing studiert Soziale Arbeit: "Ich habe mich fast überall beworben. Ich hatte neun oder zehn Bewerbungen am Laufen. Dann habe ich mich für Magdeburg entschieden. Aber vorher war ich tatsächlich noch nie hier."

Wessi-Ossi-Sprüche auch unter Studenten

Für die Studentin sei es kein Problem gewesen, vom Westen in den Osten zu kommen. Schließlich habe sie das geteilte Deutschland ja nie selbst erlebt. Deshalb hege sie auch keine Vorurteile. Trotzdem kommt Julia Pohl um alte Klischees nicht herum: "Sogar von Gleichaltrigen kommen Sprüche wie 'Oh, ein Wessi!' Ich habe auch schon Sprüche gehört wie: 'Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem Wessi befreundet wäre.' Da denkt man sich schon: Okay, was ist denn da jetzt schiefgelaufen, dass Gleichaltrige damit irgendwie noch diese Konflikte haben."

Laut Statistischem Landesamt gab es im vergangenen Wintersemester rund 55.000 Studenten in Sachsen-Anhalt. 60 Prozent davon stammten aus den alten Bundesländern inklusive Berlin. Für Wissenschaftsminister Armin Willingmann von der SPD ist das auch die Frucht von Werbekampagnen wie "Studieren in Fernost": "Wir haben dafür gesorgt, dass unsere Hochschulen, unsere beiden Universitäten im Westen bekannt wurden. Wir haben in der Tat einen großen Zuspruch von dort. Darauf können wir auch ein klein wenig stolz sein."

Viele Weststudenten verlassen Osten wieder

Die Zahlen vom Deutschen Studentenwerk allerdings zeichnen ein anderes Bild. Das hat 55.000 Studenten befragt. Nur fünf Prozent der West-Studenten kamen demnach in den Osten, umgekehrt ist es ein Drittel. Willingmann möchte daher im Westen weiter werben: "Das muss sich ändern. Wobei wir ja sagen müssen: Diese fünf Prozent bei Dreiviertel der Gesamtbevölkerung ist ja schon eine relativ große Zahl."