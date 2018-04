Integration in der Kindertagesstätte "Tabaluga" in Dresden.

Integration in der Kindertagesstätte "Tabaluga" in Dresden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Flüchtlingskinder Wie gelingt Integration in Kindergärten?

Es kommen zwar weniger Flüchtlinge ins Land als noch 2015. Doch die Herausforderungen an die Integrationsleistung der Gesellschaft sind nicht kleiner geworden. Das zeigt sich unter anderem im Bildungssystem. Ein Hörer von MDR AKTUELL will wissen, wie die Integration beispielsweise in Kindergärten klappen kann, wenn es in einigen einen Migrations-und Fremdsprachenanteil von über 50 Prozent gibt?

von Christian Werner, MDR AKTUELL