Grundschulen "Lesen durch Schreiben" auch in Mitteldeutschland umstritten

Für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt: Jede Grundschule darf selbst wählen, mit welcher Methodik den Kindern das Lesen und Schreiben beigebracht wird. Das gilt auch für die Freien Schulen in Sachsen.

Sachsen macht keine Vorgaben

Dirk Reelfs ist Sprecher des sächsischen Kultusministeriums und weiß: "Wir haben es gerade an den Grundschulen mit einer sehr heterogenen Schülerschaft zu tun. Deshalb überlassen wir es den Schulen, individuell zu entscheiden, welche Methode sie wählen. Grundsätzlich ist es aber so, dass in der Regel auf die Fibel-Methode zurückgegriffen wird." Fibel-Methode meint, ganz klassisch, Buchstabe für Buchstabe wird gelernt, dann erste Worte und kleine Texte.

Lehrerverbandpräsident Meidinger fürchtet sogar Schaden

Im Gegensatz dazu lernen die Kind beim "Lesen durch Schreiben" mit Hilfe einer sogenannten Anlauttabelle. Mit Hilfe dieser Anfangsbuchstaben-Tabelle sollen sie nach und nach eigenständig Wörter schreiben und mit der Zeit auch lesen können. Nach den Worten von Lehrerverbandpräsident Meidinger müsse diese Methode abgeschafft werden, um Schaden von den Kindern abzuwenden. Ministeriumssprecher Reelfs sagt dazu: "Ich denke, wir sind uns mit dem Verbandspräsidenten einig, die Rechtschreibung zu lernen, ist wesentlicher und wichtiger Bestandteil schon im Anfangsunterricht und eine Vernachlässigung der Rechtschreibung ist nicht zulässig."

Sachsen-Anhalt befragt alle Schulen

Auch aus dem Bildungsministerium in Magdeburg heißt es, die Schulen in Sachsen-Anhalt dürften selber entscheiden. Sprecher Stefan Thurmann sagt dazu, "Lesen durch Schreiben" sei auch eine der Methoden, die vor Ort angewendet werde. Es sei aber keine größere, sondern eine kleinere Anzahl von Schulen.

Nach Schätzungen des Ministeriums nutzen zwischen 20 und 40 Schulen in Sachsen-Anhalt die Methode "Lesen durch Schreiben". Gerade habe man eine Abfrage an alle Schulen gestartet, um genau zu erfassen, wie weit verbreitet die Methode ist. Ergebnisse gibt es noch nicht. "Die Schulen entscheiden sich ganz bewusst für diese Methode, es zwingt sie niemand. So dass wir davon ausgehen, dass, wenn die Methodik vor Ort gewählt wird, dass man dieses System lebt und für gut bewertet."



Laut Thurmann sind die Lesekompetenzen und Fähigkeiten der Kinder bei der Rechtschreibung in den vergangenen Jahren einigermaßen stabil. Allerdings könne nicht differenziert werden, mit welcher Methodik das jeweils vor Ort passiert.

Thüringen will keine Methode verbieten