Kamen die Änderungen direkt von einem Abgeordneten oder dessen Büro? Dies wird momentan geprüft. Bildrechte: dpa

Während registrierte Autoren die Einträge verfassen, können auch anonyme Nutzer diese Einträge verändern. Bei solchen anonymen Änderungen zeigt Wikipedia allerdings die IP-Adresse an und genau dieser Umstand hat nun dazu geführt, dass alle Landesbediensteten und Abgeordneten Sachsens einen Monat lang aus ihrem Büro heraus nicht mehr für Wikipedia schreiben dürfen. Denn ein Wikipedia-Administrator hat die Adresse kurzerhand gesperrt.



Was ist passiert? Ein anonymer Nutzer hatte sich offenbar an einigen Passagen des Artikels über Sachsen gestört und von seinem Dienst-Rechner aus Inhalte gelöscht. Nicht lange zwar – es ging wohl nur um wenige Sekunden bis ein Administrator einschritt – aber es war ausgerechnet das Kapitel über Rassismus in Sachsen, das getilgt werden sollte.