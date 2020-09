Wilko Florstedt schießt sich seinen Sonntagsbraten selbst. Regelmäßig sitzt der Jäger im Morgengrauen in seinem Revier in der Magdeburger Elbaue und wartet auf Schwein oder Reh.



Florstedt ist Geschäftsführer des Landesjagdverbands Sachsen-Anhalt. Er jagt nur für den Eigenbedarf. Denn Verkaufen ist schwer. Besonders in diesem Jahr sei der Absatz zusammengebrochen: "Vor allen Dingen, weil die Hotels und Gaststätten, die normalerweise ein verlässlicher Abnehmer sind für Wildbret, kein Geschäft hatten und damit eben auch der Wildhändler beziehungsweise die Jäger auf ihrem Wild sitzen geblieben sind."