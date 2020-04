In Sachsen hat Ministerpräsident Michael Kretschmer heute sächsische Unternehmen zu einem Krisentreffen eingeladen. Dabei soll es um die angespannte Lage der Wirtschaft durch das Coronavirus gehen.

Der sächsische Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner sagte MDR AKTUELL, er sehe gesunde Unternehmen vor die Existenzfrage gestellt. Er betonte, die Auswirkungen der Pandemie träfen mit voller Wucht auf eine Wirtschaft, die im Industriebereich schon seit Monaten in der strukturellen und konjunkturellen Krise sei. Es gehe nicht um ein paar Prozente oder irgendeine Maßnahme. Es gehe vielmehr "um Sicherung der wirtschaftlichen Grundlage unseres Gemeinwesen und unseres Wohlstandes", sagte Brückner.

Nach Angaben des Arbeitgeberpräsidenten werden fast 75 Prozent aller Arbeitsplätze in Sachsen von Firmen mit maximal 250 Mitarbeitern gestellt. Für deren Erhalt müssten die staatlichen Maßnahmen sehr zügig nachgeschärft werden. Die bisherigen staatlichen Maßnahmen würden nicht ausreichen. Großunternehmen über 250 Mitarbeiter könnten gegebenenfalls vom Staat über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgefangen werden. Die kleineren müssten um Darlehen mit den Banken kämpfen und bräuchten sehr kurzfristig Liquidität. Brückner erklärte, er gehe mit großen Erwartungen zu dem Gespräch mit Ministerpräsident Kretschmer. Die Zeit dränge, sowohl bei der gesundheitlichen Versorgung als auch dem Schutz der Bürger und ihrer Arbeitsplätze.

Jörg Brückner, Arbeitgeberpräsident in Sachsen.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sachsens Wirtschaftsminister Martig Dulig sicherte bereits zu, die Hilfen für Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten zu verbessern. Dulig sagte am Morgen MDR AKTUELL, für kleine Unternehmen gebe es in der Corona-Krise mit dem Programm "Sachsen hilft sofort" und dem Zuschussprogramm des Bundes sehr effektive Hilfen. Für Unternehmen mit über zehn Mitarbeitern müssten die Programme geschärft werden.



Dulig verteidigte die Strategie Sachsens, auf Darlehen zu setzen. Keiner wisse, wie lange die Krise anhalte. Ein einmaliger Zuschuss habe eine Perspektive von vielleicht vier Wochen. Man müsse aber eine nachhaltige Strategie fahren und vielleicht drei oder vier Monate in den Blick nehmen.