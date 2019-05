Rozeks Einschätzung zufolge hätte man die Vorgänge in Plauen "angesichts des Gesamtgepräges des Demonstrationszugs", der sich "ganz bewusst auch an Riten des Nationalsozialismus angelehnt hat", auch als Störung der öffentlichen Ordnung einstufen können. Wäre das geschehen, hätte die Polizei auch vor Ort einschreiten können, erklärt Rozek weiter.

Ich verstehe ihn so, dass er Spielräume, die das geltende Recht eröffnet, ausschöpfen möchte, um eine Wiederholung des Vorfalls in Plauen auszuschließen.

So will Wöller sich kommende Woche mit denjenigen treffen, die die Aufzüge und Demos am Ende gewährleisten müssen, den kommunalen Versammlungsbehörden. Wöller will sie in Zukunft besser unterstützen. Diesen Aspekt seines Vorstoßes begrüßen auch Grüne und Linke. Es habe in der Vergangenheit zu viele Unterschiede im Umgang mit Versammlungen gegeben. Und auch Staatsrechtler Rozek sagt, es komme allen zugute, wenn die Behörden im Freistaat einheitlich handeln.