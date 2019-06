Erbe Wohin mit Sachsens Stasi-Akten?

Das Erbe der Stasi ist enorm: Würde man alle Akten des DDR-Geheimdienstes aneinanderreihen, dann ergäbe das eine Strecke von 111 Kilometern. Derzeit liegen die Akten in Archiven in ganz Ostdeutschland verteilt – dort können sie auf Dauer aber nicht bleiben. Die wenigsten Räume sind dafür geeignet. Die Akten drohen zu vergilben oder zu zerfallen. Der Bund will deshalb neue Archive einrichten. Wo das sächsische Archiv stehen könnte, darüber herrscht allerdings Uneinigkeit.

von Christine Reißing, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL