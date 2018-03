Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger, SPD. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Zuzugsstopp heißt die Lösung aus Freiberger Sicht. Eine rechtliche Grundlage gibt es dafür zwar nicht. Doch die neue Wohnsitzauflage in Sachsen könnte tatsächlich wie ein Zuzugsstopp für anerkannte Flüchtlinge wirken. Im April soll sie in Kraft treten.



Die Auflage regelt zweierlei: Erstens müssen Asylbewerber, deren Asylantrag angenommen wurde, in dem Landkreis wohnen bleiben, in dem sie ihn gestellt haben. Das heißt, wer sich zum Beispiel in Mittelsachsen gemeldet hat, kann nicht mehr einfach so nach Chemnitz ziehen. Und zweitens können die Landratsämter die Orte bestimmen, die anerkannte Asylbewerber aufnehmen müssen – und damit indirekt eben auch Orte, die keine aufnehmen müssen. De facto können sie also einen Zuzugsstopp verhängen. Die Kommunen selbst haben keine Entscheidungsgewalt. Die liegt allein beim Landkreis.