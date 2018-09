Viele Regionen in Mitteldeutschland haben nach wie vor mit Wohnungsleerstand zu kämpfen. Nach einer aktuellen Statistik stehen in sechs Landkreisen mehr als zehn Prozent der Wohnungen leer. Dazu gehören der Unstrut-Hainich- und der Kyffhäuserkreis in Thüringen sowie der Vogtlandkreis in Sachsen.