Volkmar Zschocke ist grau geworden, aber auch gelassener. 2014 hatte er – frisch in den Landtag gewählt - den Fraktionsvorsitz übernommen. Hineingeworfen in eine Situation, in der die Frontfrau der Grünen, Antje Hermenau, hingeschmissen hatte. In Koalitionsverhandlungen mit der CDU gestolpert, die scheiterten.

Mehr Fokus auf Umweltpolitik

Volkmar Zschocke räumt seinen Posten. Bildrechte: IMAGO Jetzt, nach knapp vier Jahren, der Rückzug. Am 23. Mai müsse der Fraktionsvorstand sowieso neu gewählt werden, sagt Zschocke: "Mit der angezeigten Bewerbung meines Kollegen Wolfram Günther bietet sich auch die Chance, im Zuge der Neuaufstellung der Partei die ökologischen Fragen, die ganzen umweltpolitischen Themen stärker in das Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken. Das machen wir auch deutlich, indem wir als Grüne einen profilierten Umweltpolitiker hier ins Zentrum stellen." Zschocke, der als ehemaliger Sozialarbeiter in den Themen Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz zu Hause ist, macht den Weg scheinbar ohne Groll frei.

Valentin Lippmann - zu jung?

Valentin Lippmann bleibt Parlamentarischer Geschäftsführer. Bildrechte: DAVID BRANDT Die Grünen-Fraktion ist die kleinste im Sächsischen Landtag. Die acht Abgeordneten hätten seit Anfang des Jahres über den Wechsel an der Spitze diskutiert, heißt es. Häufig präsent – auch über den Landtag hinaus - ist Valentin Lippmann, der innenpolitische Sprecher und parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion. 27 Jahre alt, ein Redner-Talent, scharfzüngig, intellektuell, sattelfest. Warum tritt er nicht an? Lippmann ist die Frage am Telefon hörbar unangenehm. Personalentscheidungen kommentiere er ungern. Zudem sei er mit dem Amt des parlamentarischen Geschäftsführers zufrieden. Für das werde er wieder kandidieren.



Aus der Partei ist zu hören: Lippmann sei zu jung, um in Sachsen als Spitzenkandidat anzutreten, ist aus der Partei zu hören. Die Grünen trauen sich offenbar nicht, auf den Zeitgeist zu setzen, der etwa in Österreich den 31-jährigen Sebastian Kurz ins Bundeskanzleramt geweht hat.

Aus der Opposition heraus Dinge verändern

Statt dessen kandidiert nun Wolfram Günther, ein grünes Urgestein aus Leipzig. Denkmalschutz, die Energiewende, Umweltschutz und Landwirtschaft sind seine politischen Schwerpunktthemen: "Wir sind konstruktive Opposition, und das auch in meinen Fachbereichen. Das heißt, wir kritisieren überall dort, wo es notwendige ist, wir reden aber auch mit den Kollegen, wo es möglich ist", so die Strategie Günthers.

Hier etwas zu erreichen, ist für Oppositionspolitiker im sächsischen Landtag schwierig – doch Wolfram Günther ist es schon gelungen: Der von ihm geforderten finanziellen Unterstützung der Naturschutzstationen hat die Regierungskoalition zugestimmt. Beim Denkmalschutz konnte er verhindern, dass die Förderung für private Denkmaleigentümer gestrichen wird.

Gretchenfrage: Wie hältst du's mit Schwarz-Grün?