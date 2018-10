Vorgestellt: Peter Wurschi Neuer Landesbeauftragter für SED-Aufarbeitung in Thüringen

Thüringen hat einen neuen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Peter Wurschi wurde vergangene Woche vom Parlament in Erfurt ins Amt gewählt. Am 21. November tritt der Sozialwissenschaftler seinen neuen Posten an und beerbt damit Christian Dietrich. Wer ist Peter Wurschi und was hat er sich vorgenommen?

von Lily Meyer, Landeskorrespondentin Thüringen für MDR AKTUELL