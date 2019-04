Eingestellt wurde das Verfahren am Montag , nachdem sich Justizminister Dieter Lauinger mit dem Thüringer Generalstaatsanwalt und der Leitung der Staatsanwaltschaft Gera getroffen hatte. Zuvor hatten mehrere Medien letzterer einseitige Ermittlungen vorgeworfen und seine Neutralität infrage gestellt. Der justizpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Stefan Möller, schrieb daraufhin:

Damit untergrabe ausgerechnet einer der umstrittensten Justizminister der Republik das Vertrauen in den Rechtsstaat.

Der justizpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Manfred Scherer, pflichtete Möller bei. Er finde es "schon erschreckend, wenn die Links-Seite einmal hustet und der Herr Justizminister sofort über das Stöckchen springt." Dabei gehe es Scherer weniger um die tatsächliche Einstellung des Verfahrens - diese könne durchaus richtig sein - als viel mehr um die Art und Weise. Die sei in seinen Augen "ein starkes Stück".

Grünen-Politiker Lauinger bezeichnet die Vorwürfe von CDU und AfD als Unsinn. Da das Ermittlungsverfahren bundesweite Berichterstattung nach sich gezogen habe, sei ein Gespräch mit der Staatsanwaltschaft Gera und der Generalstaatsanwaltschaft zwingend notwendig gewesen. Theoretisch hätte die Staatsanwaltschaft Gera bereits am Freitag vergangener Woche das Verfahren einstellen können, erklärte Lauinger.

Dieter Lauinger ist Justizminister in Thüringen. Bildrechte: dpa

Wegen der großen medialen Bedeutung habe er aber entschieden, das Treffen im Justizministerium am Montag stattfinden zu lassen. Dabei hätten sich alle drei Beteiligten zusammengesetzt und beraten, wie in diesem Verfahren zu entscheiden sei. Man hätte dann auch "natürlich den Termin am Montag abgewartet", erläutert Lauinger weiter.