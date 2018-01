Besucher stehen in Magdeburg mit bunten Luftballons auf der 9. "Meile der Demokratie". Die Teilnahme der AfD am Straßenfest 2018 führt indes zu Absagen anderer Beteiligter.

Besucher stehen in Magdeburg mit bunten Luftballons auf der 9. "Meile der Demokratie". Die Teilnahme der AfD am Straßenfest 2018 führt indes zu Absagen anderer Beteiligter.

Besucher stehen in Magdeburg mit bunten Luftballons auf der 9. "Meile der Demokratie". Die Teilnahme der AfD am Straßenfest 2018 führt indes zu Absagen anderer Beteiligter. Bildrechte: dpa

Meile der Demokratie Streit um Magdeburger Straßenfest: AfD versus Verein "Miteinander"

Hauptinhalt

Es gibt Streit in Magdeburg – und der Auslöser ist die Veranstaltung "Meile der Demokratie". An ihr entzündet sich erneut eine Fehde, die schon länger schwelt: Nachdem die AfD für das Straßenfest zugesagt hat, sagten andere Akteure ab – unter anderem auch der Verein "Miteinander". Der ist gemeinnützig und genießt deshalb Steuervorteile. Mit einer großen Anfrage will die AfD nun von der Regierung prüfen lassen, ob der Verein die überhaupt verdient hat.

von Christine Reißing, MDR AKTUELL