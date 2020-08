Leonhardt sagt, es brauche deutlich mehr Geld. 30 Millionen Euro im Jahr hält er für notwendig, etwa dreimal so viel wie bisher. Mit Geld von EU und Bund sei das aber machbar, versichert Leonhardt. Hier lasse sich Sachsen viel Geld entgehen. "Also nur um ein kleines Beispiel zu bringen, an Bundesstraßen baut der Freistaat im Auftrag des Bundes und da sind also für dieses Jahr 2,5 Mio. Euro vorgesehen."



Das sehr viel kleinere Mecklenburg-Vorpommern mit einem kürzeren Bundesstraßennetz und mit weniger Einwohnern habe 15 Millionen beantragt, so Leonhardt. Der Freistaat sei sehr schlecht darin, solche Fördermittel abzugreifen.