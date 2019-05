Nicht einmal drei Wochen sind es noch bis zu den Wahlen. Doch im Städtchen Borna südlich von Leipzig ist davon nicht allzu viel zu spüren: Selbst an der B93, die quer durch den Ort führt, lassen sich nur vereinzelt Wahlplakate an Laternenpfosten entdecken.

Ob die meisten Wahlplakate in Borna also nur noch nicht aufgehängt wurden? Nein, sagt Henry Kunze von der lokalen CDU. Seine Partei gehe bei der Werbung für die Kommunalwahl einen neuen Weg: "Wir machen zwei große Plakate an den Hauptstraßen. Und konzentrieren uns dann mehr auf Flyer, über die wir mit den Leuten direkt in Kontakt kommen wollen."