2,8 Millionen Studierende gibt es aktuell in Deutschland – so viele, wie noch nie. Die müssen alle irgendwo wohnen – und das am liebsten günstig. Das Problem ist: Die Mieten in Unistädten steigen. Gut 350 Euro Miete zahlt ein Student im Schnitt.

Günstige Alternative ist ein Wohnheim. Doch die Studierendenwerke kommen mit den Plätzen gar nicht hinterher, sagt Stefan Grob vom Dachverband:

Die Zahl der Studierenden ist seit 2008 um 42 Prozent gestiegen, die Zahl der Wohnheimplätze aber nur um fünf Prozent. Stefan Grob, Deutsches Studentenwerk

Vergleichsweise gute Situation in Mitteldeutschland

In Mitteldeutschland sieht es noch vergleichsweise gut aus: Die Studierendenwerke in Thüringen und Sachsen können beide um die 15 Prozent der Studierenden einen Wohnheimplatz bieten und sind damit deutschlandweit Spitze. Sachsen-Anhalt liegt mit gut 9 Prozent etwa im Bundes-Durchschnitt.

Stefan Grob sagt: "Der Osten hat bessere Quoten, weil vieles nach der Wende übernommen werden konnte. Aber auch deshalb, weil es ein gemeinsames Programm gab zwischen Bund und Ländern, mit dem viele neue Wohnheimplätze gebaut werden konnten." Außerdem sinken die Studierendenzahlen im Osten seit einigen Jahren wieder leicht. Das entspannt den Wohnungsmarkt etwas.

Schwierige Lage in Boom-Städten

Doch in einigen Boom-Städten ist die Lage trotzdem brenzlig, wie eine Anfrage von MDR AKTUELL bei den Studierendenwerken bestätigt: So gab es zum aktuellen Wintersemester beispielsweise in Jena 6.200 Bewerber mehr als Plätze. In Leipzig bekamen 900 Studenten keinen Platz, in Dresden 450.

Selbst Städte mit sinkenden Studierendenzahlen haben Probleme: In Magdeburg stehen zum Beispiel 200 bis 300 freie Plätze im Wohnheim etwa 4.000 Bewerbern gegenüber.

Viel Konkurrenz

Klar, es muss und will auch nicht jeder Student ins Wohnheim, sagt Daniel Irmer von der Konferenz sächsischer Studierendenschaften. Doch auf dem freien Wohnungsmarkt sei die Konkurrenz groß – und Wohnungen für sozial schwächere gebe es kaum noch. "Generell gab es in Sachsen in den letzten Jahren die Tendenz, dass sozialer Wohnraum abgebaut wurde." Das sei Wohnraumpolitik, die sowohl vom Land als auch von der Stadt beeinflusst werde.

Die Studierendenwerke und damit Wohnheime werden bisher weitestgehend durch die Semesterbeiträge der Studierenden finanziert. Länder und Kommunen sind nicht verpflichtet, günstigen Wohnraum zu bezuschussen. Einige tun es, wie der Freistaat Bayern beispielsweise.

Sachsen gibt kein Geld für Wohnheimplätze

In Sachsen dagegen gibt es kein Geld vom Land. Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk will deshalb den Bund ins Boot holen. Er fordert "einen gemeinsamen 'Hochschulsozialpakt' von Bund und Ländern, damit die Studierendenwerke neuen bezahlbaren Wohnraum schaffen und bestehenden Wohnraum sanieren können." Dafür wolle man insgesamt 1,45 Milliarden Euro an Investitionen fordern.