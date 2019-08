Einer nutzte ein Gespräch mit seinem Verteidiger auf dem Gerichtsflur, um noch in Handschellen einfach abzuhauen – zu entweichen, wie es im Fachjargon heißt. Ähnliches Spiel in zwei weiteren Fällen. Wieder auf dem Gerichtsflur, wieder der Überraschungseffekt. In den zwei anderen Fällen waren die Häftlinge so aggressiv, dass sie die Beamten verletzten und dann fliehen konnten.

Sorge vor aggressiver werdenden Häftlingen

Rolf Ihlau arbeitet seit fast 30 Jahren am Amtsgericht in Stendal. Dort ist er erster Justizhauptwachtmeister und Vorsitzender des Verbandes der Justizwachtmeister. Wenn er auf das vergangene Jahr seit den Vorfällen zurückblickt, stellt er fest:

Verändert hat sich in dem Sinne nicht viel. Die Kollegen geben sich die beste Mühe, um eben sowas zu verhindern. Sie bemühen sich. Rolf Ihlau, Amtsgericht Stendal

Aber es fehle immer noch vor allem an Kollegen. Denn der Job werde nicht einfacher sagt Ihlau. Sorge bereite ihm die zunehmende Aggressivität: "Ein Bürger kommt hier her, hat eine bestimmte Sichtweise seiner Wahrheit seines Rechtsempfindens, die dann eventuell nicht bestätigt wird", schildert der Justizhauptwachtmeister. In dem Fall würde der Bürger kein Verständnis zeigen und – verbal oder auch körperlich – aggressiv reagieren. Dagegen müsse man gewappnet sein.

Durchschnittsalter von Wachtmeistern knapp über 50

Weiteres Problem: Der Altersdurchschnitt ist konstant hoch. Das sieht auch die zuständige Justizministerin Anne-Marie Keding von der CDU so. Seit 2017 bilde man deshalb vermehrt Justizwachmeister aus, sagt die Ministerin. Im vergangenen Jahr sei das Durchschnittsalter das erste Mal leicht auf knapp über 50 gesunken. Ein erster, kleiner Erfolg.

Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch klar: Der Altersdurchschnitt müsse weiter sinken. Aber die Justizministerin meint: "Entweichungen sind immer ein Problem und wenn der Überraschungseffekt ausgenutzt wird, oder wenn jemand mit hoher krimineller Energie vorgeht, dann sind Sie manchmal auch nicht davor gefeit, wenn Sie 25 und durchtrainiert sind."



Sportlichkeit und psychische Stärke seien für den Beruf dennoch unabdingbar erwidert Beatrix Schulze, Vorsitzende der Deutschen Justizgewerkschaft in Sachsen-Anhalt. Für sie könne der Altersdurchschnitt im Idealfall gut und gern bei 30 bis 35 liegen, sagt sie. Und jünger gehe immer.

Investitionen für bröckelnde Strukturen wichtig

Wirklich helfen könne aber den Justizwachtmeistern nur eins, ist Beatrix Schulze fest überzeugt. Geld. "Also wenn nicht kräftig seitens des Finanzministeriums und der Landesregierung in die personelle Ausstattung, in allen Bereichen, in die Sachausstattung, in die Infrastruktur, in die Technik investiert wird, ganz ehrlich sehe ich da schwarz," meint Schulze. Momentan bröckele die Säule, das Fundament.

Es werden hier und da Löcher gestopft. Mal hier ein bisschen Mörtel, mal da ein bisschen Zement, auf der anderen Seite wirft sich wieder ein neues Loch auf. Beatrix Schulze, Deutsche Justizgewerkschaft Sachsen-Anhalt