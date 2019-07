Keine Zusammenarbeit mit der AfD – und sei es nur der Kaffeeplausch in einem Kommunalparlament. So hatte es der CSU-Vorsitzende Markus Söder formuliert. Das gelte selbstverständlich auch in Thüringen, sagt Raymond Walk, Generalsekretär der CDU Thüringen, der auch der CDU-Fraktion im Eisenacher Stadtrat vorsitzt und gleich ein Aber hinterherschiebt.

Schwierige Mehrheitsverhältnisse

Man müsse unterscheiden zwischen den Dingen, die im Land wichtig sind und den schwierigen parlamentarischen Verhältnissen vor Ort, meint Walk. "Also ich sehe auch bei mir in Eisenach die Schwierigkeit, dass in diesem kleinen Stadtrat neun verschiedene Fraktionen Einzug gehalten haben – von ganz links bis ganz rechts. Und da fällt es wirklich schwer, eine vernünftige Koalition in der bürgerlichen Mitte zu bilden."

Raymond Walk sitzt für die CDU auch im Thüringer Landtag. Bildrechte: Raymond Walk Deswegen müsse man im Kommunalparlament andere Maßstäbe ansetzen als im Landesparlament. Ohne, dass die CDU Thüringen ihr Grundprinzip aufgebe. Laut Walk heißt das: "Dass wir uns klar abgrenzen nach links und nach rechts außen. Das betrifft die AfD, das betrifft die Linke und das gilt nach wie vor." Was in Hildburghausen passiert sei, ließe sich mit diesem Grundprinzip nicht in Einklang bringen, räumt Walk ein.

Abendessen statt Kaffeeplausch

Dort hatte sich der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat mit der AfD-Fraktionsvorsitzenden getroffen. Dabei war auch Kristin Floßmann, die für die CDU sowohl im Stadtrat Hildburghausen als auch im Landtag sitzt. Sie verteidigt das Treffen:

"Das hat auch öffentlich stattgefunden und nicht im Geheimen. Und zwar beim Griechen, bei wunderschönem Wetter draußen auf der Terrasse. Wir haben uns an dem Abend unterhalten". Darüber, wo sich die AfD vorstellen könne, sich einzubringen. Die AfD-Fraktion sei neu im Stadtrat in Hildburghausen und die ganze Truppe habe überhaupt keine kommunalpolitische Erfahrung, sagt Floßmann.

Weder sei es um Postenschacherei gegangen, noch habe man Absprachen getroffen. Das Einzige, worum es gegangen sei, sei die Frage gewesen, ob sich die AfD vorstellen könne, die Feuerwehr bei einer Beigeordneten-Wahl zu unterstützen. Sie verstehe nicht, warum man aus einer Mücke einen Elefanten mache, sagt Floßmann.

Zusammenarbeit in Ausschüssen

Der CDU im Ilm-Kreis wird vorgeworfen, bei der Besetzung des Umwelt- und des Bauausschusses jeweils gemeinsame Sache mit der AfD gemacht zu haben. Unter anderem von Matthias Schlegel, der für die Grünen im Kreistag des Ilm-Kreises sitzt: "Was dann wirklich schockierend war, war, dass ein CDU-Mensch aufgestanden ist und einen AfD-Menschen vorgeschlagen hat als stellvertretenden Ausschussvorsitzenden."

Für Schlegel ganz klar eine Kooperation zwischen AfD und CDU. Über Twitter verbreitete der Grünen-Politiker, was sich im Ilm-Kreis abgespielt hatte. Auch CDU-Landeschef Mike Mohring sah den Tweet und meldete sich telefonisch bei ihm, erzählt Lars Oschmann, Fraktionsvorsitzender der CDU im Ilm-Kreis.

Im Gespräch mit MDR AKTUELL spricht Oschmann von einem Kommunikationsversehen. Der Vorschlag sei ein Fehler gewesen, meint auch CDU-Generalsekretär Walk: "Das haben wir besprochen, das war auch nicht in Ordnung." Konsequenzen gab es für den betroffenen CDU-Abgeordneten aber keine.

CDU kritisiert die Linke

Hennig-Wellsow ist Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag. Bildrechte: dpa Anders als ein Fall in Langenwetzendorf, den die CDU wiederum der Linken vorhält. Dort hatte ein parteiloser Kandidat, der über die Liste der Linken in den Gemeinderat gewählt worden war, eine Fraktion mit einem AfD-Vertreter und weiteren Gemeinderäten gebildet. Die Landesvorsitzende der Linken Susanne Hennig-Wellsow argumentiert: