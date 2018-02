Anfang Februar hatte der Freiberger Stadtrat beschlossen, für vier Jahre keine Flüchtlinge mehr aufnehmen zu wollen. Oberbürgermeister Sven Krüger von der SPD begründete die Forderung mit den Worten: "In Freiberg haben wir ein Maß erreicht, wo wir handeln müssen, bevor wir handlungsunfähig werden!"



Aber so einfach ist das nicht. Denn der Beschluss ist erst einmal nur eine politische Entscheidung der Stadt. Jochen Rozek, Professor für Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig erklärt, dass ein pauschaler Zuzugstopp nicht ergehen könne.

Rechtliche Verantwortung liegt beim Innenministerium

Das bedeutet: Nun müssen sich die zuständigen Unterbringungs- bzw. Ausländerbehörden um den Fall Freiberg kümmern. Ansprechpartner sind der Landkreis Mittelsachsen, die Landesdirektion Sachsen sowie das Staatsministerium des Innern. "Als weisungsbefugte oberste Landesbehörde ist das Staatsministerium des Innern für die Problemlösung mitverantwortlich und zwar auch rechtlich gesehen", sagt Rozek.

Rozek hofft, dass in diesem Zusammenhang über einen landesweiten Integrationsschlüssel nachgedacht werde. Auch wenn ein solcher Schlüssel umstritten ist, denkt der Verwaltungsrechtler: "Es wäre eine sinnvolle Ergänzung, einen gemeindescharfen Integrationsschlüssel für den Freistaat Sachsen zu bilden. Dieser legt fest, in welchem Umfang die einzelne Gemeinde zur Aufnahme von anerkannten Flüchtlingen verpflichtet wird. Auf dieser Basis ließen sich dann auch die Wohnsitzauflagen im Einzelfall rechtssicherer erteilen."

Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und das Saarland haben diesen sogenannten "gemeindescharfen Integrationsschlüssel" bereits. Er konkretisiert auf Ebene des Bundeslandes, wie Flüchtlinge auf die Gemeinden eines Landkreises aufgeteilt werden. Weil es in Sachsen einen solchen Schlüssel nicht gibt, verteilen sich Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht ungleichmäßig auf Städte und Gemeinden.

In Sachsen gab es eine Diskussion darüber, die bislang aber zu keinem Ergebnis geführt hat, was die Reaktion der Stadt Freiberg erklärbar macht. Jochen Rozek, Professor für Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig

Freiberg beruft sich auf Wohnsitzregelung

Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger Bildrechte: MDR/Kathrin König Freiberg geht es im Prinzip um zwei Dinge: Erstens fühlt sich die Stadt nicht mehr in der Lage, den Ansprüchen aller Freiberger gerecht zu werden und beispielsweise dafür zu sorgen, dass eine ausreichende Anzahl von Kita- oder Schulplätzen zur Verfügung steht. "Die Stadt Freiberg macht letztlich eine mittelbare Beeinträchtigung ihres Selbstverwaltungsrechts geltend. Sie kann die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft aufgrund des Flüchtlingszustroms nicht mehr so gestalten, wie dies eigentlich wünschenswert wäre", erklärt Rozek.

Zweitens beklagt die Stadt, sie könne die nötige Integrationsarbeit nicht mehr leisten. Hier liefert das Bundesintegrationsgesetz, genauer, Paragraph 12a, Aufenthaltsgesetzbuch, das Hauptargument, mit dem die Stadt Freiberg ihre Forderung nach einem Zuzugstopp untermauern kann.



In Niedersachsen haben bereits Wilhelmshafen, Salzgitter und Delmenhorst auf diese Weise erfolgreich einen Zuzugstopp anerkannter Flüchtlinge erwirkt. Zuletzt hatte zudem auch Cottbus in Brandenburg einen Aufnahmestopp durchgesetzt. Dieser gilt allerdings für Asylbewerber und nicht für bereits anerkannte Flüchtlinge, wie es in den drei niedersächsischen Städten sowie in Freiberg der Fall ist.

Positive und negative Wohnsitzregelung

Ein "Zuzugstopp" wäre mit einer positiven oder negativen Wohnsitzauflage verbunden. Diese ist in Paragraph 12a, Aufenthaltsgesetzbuch, festgeschrieben. Bildrechte: MDR/Sabine Cygan Der Paragraph 12a, Aufenthaltsgesetzbuch, beschreibt die "Wohnsitzregelung" anerkannter Flüchtlinge. Unterschieden wird dabei zwischen der positiven und der negativen Wohnsitzauflage. "Bei der positiven Wohnsitzauflage wird dem Flüchtling aufgegeben, in eine bestimmte Gemeinde zu ziehen, wenn dies im Rahmen seiner Integration förderlich ist, weil etwa in der Gemeinde die entsprechenden Integrationseinrichtungen auch zur Verfügung stehen", erklärt Verwaltungsrechtler Rozek.

Davon abzugrenzen ist die negative Wohnsitzauflage. Einem anerkannten Flüchtling kann auch verboten werden, seinen Wohnsitz in einer bestimmten Gemeinde zu wählen. "Zur Vermeidung von sozialer und gesellschaftlicher Ausgrenzung", heißt es im Gesetz.



Rozek sagt dazu: "Man möchte hier vermeiden, dass Ausländer-Ghettos entstehen, die wiederum der Integration nicht förderlich sind." Ein solches Problem gab es beispielsweise im niedersächsischen Salzgitter. Dort zogen anerkannte Flüchtlinge in Wohnviertel, in denen der Ausländeranteil bereits zuvor bei rund 50 Prozent lag.