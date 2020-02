Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Haus im Grünen bauen. Sagen wir in der Nähe von Strehla an der Elbe. Ein Grundstück haben Sie sich schon ausgesucht. Nun möchten Sie aber noch wissen, ob darauf alles okay ist. Ist der Boden belastet? Mit chemischen Stoffen? Oder sogar radioaktiv? Wie ist die Wasserqualität der Elbe? Und wie hoch ist die Luftbelastung aus dem nahegelegenen Heizkraftwerk in Riesa?