"Was hat euch der Baum getan?" steht auf einem Zettel, den jemand an die Stelle gelegt hat. Über die Täter könne man nur spekulieren, sagt René Hahn, der für die Linke im Stadtrat sitzt. Zwickau sei keine Nazi-Hochburg, aber die rechte Szene sei seit einiger Zeit wieder präsenter: "Weil sie auch durch Parteien, über die sie jetzt ein Sprachrohr finden, wie die AfD, mehr Mut haben, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und rechte Akteure an sich leben noch in Zwickau. André Eminger, der im NSU-Prozess mitangeklagt war, lebt hier in der Region."

Das Thema NSU bleibt auch für die neue sächsische Landesregierung auf der Tagesordnung. So vereinbarten CDU, SPD und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag, ein Dokumentationszentrum in Zwickau einzurichten. Eine gute Idee, findet auch Oberbürgermeisterin Findeiß. Man müsse die Lehren ziehen, aus allem, was bekannt wurde, nachdem in der Zwickauer Frühlingsstraße das Haus explodiert war, in dem der NSU jahrelang seine Mordpläne geschmiedet hatte. "Ich könnte mir vorstellen, dass dies sogar dort an diesem Ort entsteht. Als Forschungsstätte, Bildungsstätte, Dokumentationsstätte, eventuell sogar verbunden mit einer Jugendherberge. Aber nicht die Stadt allein. Die Stadt Zwickau kann das nicht leisten. Wir sind gern bereit, mitzuwirken, aber das muss eine Bundes- und Landeseinrichtung werden."