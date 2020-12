Der Umsatz der 25 größten Produzenten stieg laut der Sipri-Studie um 8,5 Prozent auf rund 298 Milliarden Euro. Die Summe entspricht dem 50-fachen des Jahresbudgets der weltweiten UN-Friedensmissionen. Zu den zehn größten Rüstungsunternehmen gehörten dem Bericht nach sechs Hersteller aus den USA, drei aus China und einer aus Großbritannien. Unter den 25 größten Waffenherstellern waren insgesamt sechs westeuropäische Unternehmen, darunter der Flugzeugbauer Airbus (Platz 13). Deutsche Unternehmen waren nicht in den Top 25 vertreten.

Der Umsatz chinesischer Waffenhersteller stieg dem Institut zufolge 2019 um fast fünf Prozent an. Diese Entwicklung falle mit den seit 2015 laufenden Modernisierungsmaßnahmen der chinesischen Armee zusammen, sagte ein Sprecher. Verkauft werde überwiegend im eigenen Land.



Drittgrößter Waffenhändler ist Russland mit einem Anteil von 3,9 Prozent. Auf Grund von Sanktionen konnten russische Rüstungshersteller weniger ins Ausland exportieren. Auch die Modernisierung des russischen Militärs hat sich einer Sipri-Sprecherin zufolge verlangsamt. Das führe zu einem Umsatzrückgang für die Rüstungsindustrie in Russland.



Mit dem Hersteller Edge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten belegte erstmals ein Hersteller aus dem Nahen Osten einen Platz in den Top 25 (Platz 22). Das Unternehmen war 2019 durch einen Zusammenschluss von 25 kleinen Firmen gegründet worden, um weniger abhängig von ausländischen Lieferanten zu werden.