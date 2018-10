Dawid Statnik, Vorsitzender der Domowina, befürchtet, dass das Kompetenzgerangel letztlich zu Ungunsten der Sorben ausgehen wird und kritisiert, dass es für einen Serbski Sejm keine gesetzliche Grundlage gibt: "In Wirklichkeit ist das, was wir jetzt erleben, nichts anderes als dass eine Gruppierung - eine recht kleine Gruppierung - recht laut ist und etabliert, dass sie etwas schaffen will." Diese Gruppierung werde am Ende jedoch kein Parlament sein, sondern lediglich eine privatrechtliche Vereinigung, kritisiert Statnik.