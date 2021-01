Die teilweise Offenlegung der Verträge mit Astrazeneca stützt die Position der Gesundheitskommissarin. Die muss aber in den kommenden Wochen sicher noch einiges über sich ergehen lassen, denn in vielen EU-Staaten wächst die Unzufriedenheit über die Verzögerungen bei der Einführung von Impfstoffen. Und auch wenn sie in die eigentlichen Vertragsverhandlungen kaum eingebunden war, weil Kommissionschefin von der Leyen damit eine andere EU-Spitzenbeamtin betraute, wäre es keine Überraschung, wenn am Ende Stella Kyriakidis für allen den Kopf hinhalten müsste.