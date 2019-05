In Großstädten werden mehr AfD-Plakate zerstört als in Kleinstädten, sagt Harlaß.

In Großstädten werden mehr AfD-Plakate zerstört als in Kleinstädten, sagt Harlaß.

In Großstädten werden mehr AfD-Plakate zerstört als in Kleinstädten, sagt Harlaß. Bildrechte: dpa

Er selbst lebt in Dresden. In seiner Straße seien AfD-Plakate ständig nachplakatiert worden, sagt Harlaß. Aus Erzählungen von Kollegen wisse er, dass vor allem in den Großstädten Chemnitz, Leipzig und Dresden Plakate beschädigt würden. In kleineren Städten sei es nicht ganz so schlimm. Wahrscheinlich sei die Atmosphäre dort intimer oder die Chance ertappt zu werden größer, vermutet er.